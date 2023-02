Battipaglia: si insedia ufficialmente la commissione "Pari Opportuinità"

La commissione Pari Opportunità del Comune di Battipaglia si insedierà ufficialmente il prossimo 4 febbraio alle 11.30. La convocazione della commissione, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, sarà preceduta, alle 9.30 nel Salotto Comunale, da un incontro sul tema dell'impegno femminile.

Il commento

A porgere con orgoglio i saluti nel corso dell'evento ci saranno la stessa sindaca e l'assessore alle Pari Opportunità Silvana Rocco. Durante l'iniziativa verrà presentata la relazione sul tema Realizzare la parità. Storie di impegno femminile tra ostacoli e conquiste, della storica e direttrice scientifica dell'associazione di Storia Contemporanea professoressa Lidia Pupilli.

La commissione

Della commissione Pari Opportunità fanno parte: Rafelina De Simone (Noi In Rosa APS), Francesca Galluccio (Civicamente), Rita Biancullo e Miriam D'Ambrosio (Lions Club Eboli Battipaglia Host), Antonietta Di Genova, Claudia Giorleo e Loredana Otranto (Non Sei Sola), Gilda Patrizia Bassano e Annachiara D'Ambrosio (FIDAPA), Rita Ferro e Francesco Di Tore (AUSER), Virginia Polisciano (Mulieres Libres) e Patrizia Pesce (Mulieres Donne per il Sud).