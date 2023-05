"BCC Innovation Festival": due progetti della nostra provincia parteciperanno al "Festival Day"

La seconda edizione del BCC Innovation Festival, il progetto del Gruppo BCC Iccrea lanciato a novembre 2022, con l’ausilio del partner di consulenza strategico Knowledge Institute, e finalizzato a individuare e supportare le migliori idee imprenditoriali nel campo dell'innovation technology, per facilitarne un percorso di crescita e posizionamento sul mercato, prosegue in direzione del Festival Day che si terrà a Roma il prossimo 12 giugno.

La Road to festival

Il Comitato Tecnico Scientifico del progetto, composto da 23 figure apicali del mondo finance, legal e universitario, della consulenza strategica e del Credito Cooperativo, ha raccolto le numerose iniziative individuate sul territorio grazie al contributo delle BCC del Gruppo, e ha selezionato 19 Champions, che arrivano da 11 regioni, con 12 BCC coinvolte, e che parteciperanno alla fase successiva, chiamata Road to Festival verso il Festival Day di giugno. Di questi 19 champions, 2 arrivano da Battipaglia, in provincia di Salerno, e sono stati promossi da Banca Campania Centro, banca molto attiva sul tema dell’innovazione e della promozione della cultura dell’autoimprenditorialità, protagonista con 3 champions alle fasi finali già nella prima edizione del Festival dello scorso anno. Banca Campania Centro ha promosso a febbraio un open day di presentazione del progetto con il lancio della call alle realtà del territorio.

I progetti "salernitani"

Il Festival Day, che si terrà a Roma il 12 giugno, sarà l’epilogo di questa prima fase del progetto, dove verranno selezionate le proposte che riceveranno, grazie al contributo dei partner e degli sponsor dell’iniziativa, un percorso di incubazione o accelerazione, a seconda della maturità del progetto, di 3 mesi e del valore di circa 30.000 euro.

Il primo progetto, Poseydon Energy Green, arriva da Battipaglia e si articola nell’ambito dell’energia pulita e accessibile, con l’obiettivo di risolvere la questione della posidonia spiaggiata: evitare le emissioni odorose e di anidride carbonica legate alla sua degradazione. Il progetto nel dettaglio prevede la realizzazione di un impianto di cogenerazione a basse emissioni, nel comune di Pollica, che produce energia elettrica ottimizzando il ciclo di trattamento delle foglie di posidonia spiaggiate.

La seconda proposta, originaria di Eboli, è Facolty: una piattaforma di formazione nata in Campania per gli studenti universitari di tutta Italia. L’app permetterà di studiare attraverso dei podcast e saranno gli studenti stessi a registrare le loro esposizioni dei libri di testo studiati, caricarle sull’app e condividerle con gli altri utenti, guadagnando il 30% del valore nominale del podcast mentre il restante 70% andrà a Facolty. Un’idea che punta ad aiutare gli studenti ad una preparazione più precisa in cui le esperienze dirette degli studenti che hanno già sostenuto un esame si tramutano in un vantaggio per gli studenti devono invece ancora sostenerlo.

Il BCC Innovation Festival

Il focus di questa seconda edizione è l’Agenda ONU 2030 e i suoi 17 obiettivi, i due progetti vertono, il primo sull’accesso alle fonti di energia (obiettivo n. 7) e il secondo sull’istruzione di qualità (obiettivo n. 4).

Andrea Coppini, Responsabile Divisione Digital Innovation & Multichannel Gruppo BCC Iccrea, ha commentato: "In un contesto di continua evoluzione, dove le nuove forme di innovazione lanciano crescenti opportunità per lo sviluppo locale, il Gruppo BCC Iccrea continua a promuovere l’occasione di favorire nuove proposte e idee concrete che, domani, potranno essere lanciate sul mercato e sostenere l’economia reale. Come Banche di Credito Cooperativo guardiamo alle nostre comunità di riferimento rinnovando i paradigmi che ci contraddistinguono, e intercettando percorsi che uniscono il progresso alla relazione quotidiana con il territorio".

Il progetto si è avvalso della collaborazione di diverse realtà strategiche, tra cui i main partner Auriga e HUDI Digital Humanism e i partner BCC BancaImpresa, BIP, KPMG Advisory, e Bain & Company. L’iniziativa è inoltre realizzata in collaborazione con la realtà internazionale Google Cloud, con VeniSIA, l’ecosistema di innovazione di Università Ca’ Foscari, e con il patrocinio dell’ABI e dell’Università di Roma La Sapienza.