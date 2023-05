"Beach Poetry": Limen Aps coinvolge i cittadini a Santa Teresa, nonostante la pioggia

Nonostante il maltempo, oggi Limen Aps ha tenuto "Beach Poetry", nell'arenile di Santa Teresa, in collaborazione con Salerno Pulita e col patrocinio morale del Comune di Salerno. I passanti si sono cimentati nella realizzazione di un testo poetico collettivo, tra momenti dedicati alla lettura e alla condivisione dei propri testi preferiti, per scoprire nuovi autori e lasciarsi ispirare dalle loro opere.

In programma c'era anche la biblioteca sospesa, un'occasione per prendere e lasciare libri a piacimento, resa possibile anche grazie alla collaborazione con SalernoPulita, realtà che ha generosamente fornito oltre 800 testi raccolti nei quartieri e messi a disposizione per celebrare il mese del libro. I volontari hanno annunciato la replica dell'evento, messo a dura prova dalla pioggia.

Foto di Antonio Capuano