"Befana" al carcere di Fuorni: i volontari dell'Humanitas e Paky Memoli portano le calze ai figli delle detenute

Tanta emozione al carcere di Salerno, dove i volontari dell’Humanitas, guidati dal presidente Roberto Schiavone di Favignana, ed accompagnati dalla vice sindaca Paky Memoli hanno consegnato la calza della Befana ai figli delle detenute, che questa mattina hanno potuto abbracciare e trascorrere un po’ di tempo con i loro bambini. Nel corso dell’iniziativa, resa possibile dalla direttrice Rita Romano, è andato in scena anche uno spettacolo di magia, con protagonista il mago Pako, che ha fatto divertire tutti, soprattutto i più piccoli.

Il commento

Commozione quando le mamme-detenute hanno raccontato i loro sogni di libertà come Gloria o chi ha manifestato il grande desiderio di tornare a casa dai propri figli come Monica. “Oggi – dichiara alla nostra redazione la vice sindaca Memoli – abbiamo donato non solo dolci e regali ma anche un sorriso alle donne detenute e ai loro figli. E anche noi siamo usciti col sorriso e particolarmente commossi. Dobbiamo fare molto per queste persone che hanno certamente sbagliato, ma che stanno già pagando per i loro errori. Un ringraziamento alla direttrice Romano, che è sempre pronta a fare la sua parte anche per iniziative come quella di oggi”.