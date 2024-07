"BeIntern": il babysitting gratuito per mamme che vogliono tornare al lavoro

Iniziativa innovativa per le mamme del Mezzogiorno: "BeIntern", un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale, offre un servizio di babysitting completamente gratuito per le madri che desiderano tornare al lavoro. Le iscrizioni per il percorso gratuito sono ora aperte, con l'obiettivo di abbattere le barriere digitali e creare nuove opportunità lavorative per le persone tra i 35 e i 50 anni.

Il progetto

Nel Mezzogiorno, solo il 35,3% delle donne con figli piccoli riesce a lavorare conciliando vita familiare e ambizioni professionali. Le donne over 35 sono particolarmente colpite, spesso costrette a lavorare meno ore o a non lavorare affatto a causa degli impegni familiari e della mancanza di strutture adeguate come gli asili nido. BeIntern, realizzato dal Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale in partnership con l'Università degli Studi di Salerno (UNISA) e la Fondazione Saccone, prevede un servizio di babysitting gratuito durante le 40 ore di formazione in presenza. Il progetto offre anche career coaching per definire gli obiettivi professionali, supporto psicologico per superare le difficoltà personali e corsi di lingua italiana per chi proviene dall'estero. Ogni partecipante avrà accesso a un hub di orientamento sul mercato del lavoro, una community digitale per fare rete e un servizio di placement personalizzato per entrare in contatto diretto con le aziende del territorio. L'obiettivo finale di BeIntern è aumentare la fiducia in sé stessi e la padronanza degli strumenti digitali, fondamentali in un mondo del lavoro in costante evoluzione. Le candidature e ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito web dedicato: www.beintern.it.

Il progetto è supportato da partner come Viralbeat S.r.l., Ninja Marketing Srl, Pagine Mediche S.R.L., Palazzo Innovazione S.R.L., Stratego Comunicazione S.R.L., Uniconsul e Virvelle Società Benefit.

Il Fondo per la Repubblica Digitale, nato da una partnership tra pubblico e privato sociale, finanzia iniziative per accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per maggiori informazioni sul fondo: www.fondorepubblicadigitale.it.