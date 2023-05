Settanta famiglie senza casa da 23 anni: Luca Abete torna a Bellizzi

L’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete è tornato a Bellizzi, dove un complesso di 100 alloggi di edilizia convenzionata è fermo dal 2010 quando stava per essere completato. E chi ha pagato per il proprio appartamento non ha mai potuto entrarvi. Non solo: i vandali hanno distrutto e rubato tutto, pure le vasche da bagno e le ringhiere dei balconi. Abete è tornato a Bellizzi per dare voce nuovamente a chi aveva acquistato gli alloggi che, adesso, a distanza di anni, sono completamente frantumati.

Il colloquio con Volpe

L’inviato del Tg Satirico di Canale 5 ha incontrato anche il sindaco Mimmo Volpe che ha spiegato l'attuale situazione di stallo: “C’è un’ipoteca da togliere da 4milioni e 800mila euro e nel frattempo, giustamente, se non togli l’ipoteca la banca non garantisce all'imprenditore e quindi sta ricercando altre risorse. Questa è una storia all’italiana”. L'auspicio è che si arrivi ad una soluzione definitiva quanto prima.