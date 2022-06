Le eccellenze del Sud al Rimini Wellness, l’azienda di Bellizzi “OrtoRomi” alla kermesse con Federica Pellegrini

OrtoRomi, la cooperativa agricola con sede a Bellizzi, sarà presente con uno speciale stand al Rimini Wellness, la kermesse riminese che riunisce gli appassionati di fitness e benessere. Ortoromi accoglierà i propri visitatori dal 2 al 5 giugno, nel padiglione A1, presso lo stand 124. Nell’area espositiva, i partecipanti potranno sfidarsi in coinvolgenti e divertenti prove fisiche; il 3 giugno sarà presente la celebre campionessa di nuoto Federica Pellegrini che si cimenterà in un gustoso e imperdibile show in cucina.

L'appuntamento

Il 3 giugno, nel pomeriggio, sarà presente la celebre campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini, testimonial OrtoRomi, che si esibirà in una divertente prova in cucina, in compagnia della foodblogger Bettina In Cucina con la quale verranno preparate ricette fresche e smart, tutte a base di prodotti OrtoRomi, ideali per un aperitivo all’insegna del benessere. La gradita visita di Federica Pellegrini sarà condotta da un ospite misterioso, un volto (anzi, una voce!) molto nota che saprà coinvolgere e interagire con il pubblico.

«Siamo molto entusiasti di incontrare in presenza e in questo contesto stimolante tanti appassionati di sport, fitness e sana alimentazione, con cui condividiamo l’attenzione al benessere fisico e mentale – dichiara Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi – La nostra adesione alla fiera conferma il nostro impegno ad offrire prodotti di alta qualità e genuini, che contribuiscono al benessere e all’equilibrio psico-fisico. Proprio l’equilibrio sarà il file rouge della nostra presenza a questa edizione di Rimini Wellness, e ci rende orgogliosi poter accogliere degli ospiti d’eccezione con i quali abbiamo in comune la passione per uno stile di vita sano, equilibrato e dinamico».

Tra sorprese, prove, giochi e sfide, i visitatori potranno scoprire i prodotti OrtoRomi e in particolare gli Estratti di frutta e verdura, fatti con il 100% di frutta e verdura estratte a freddo, senza aggiunta di acqua, zucchero, coloranti e conservanti; potranno inoltre conoscere i due nuovissimi gusti: Kiwi giallo e Tropicale. Gli Estratti trovano il palcoscenico perfetto alla kermesse riminese poiché si prestano particolarmente ad essere consumati prima dello sport e del fitness per avere energia a pronto uso e dopo, per reidratare e ricaricare l’organismo.