Superenalotto, doppietta di 5 e vincita: biglietto fortunato a Bellizzi

La fortuna ha fatto tappa in Campania nell'ultimo concorso del SuperEnalotto. Nell'estrazione di sabato 25 luglio, in regione, sono state centrate due vincite con i 5 da 26.510,42 euro ciascuna. Una vincita è stata centrata a Bellizzi, in provincia di Salerno, presso il Tabacchi Montella di via Roma 229/231. L'altro colpo è stato realizzato in provincia di Avellino, a San Michele Serino, con la schedina convalidata al Supermercato Femina di via Serroni 80.

Le vincite

Il Jackpot, intanto, continua a salire e per il concorso di martedì mette in palio 18,8 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.