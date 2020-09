"Ho vinto la sfida di sfilare in carrozzina": Benedetta De Luca si racconta su Rai Uno

Tutti con gli occhi sullo schermo, nel pomeriggio di oggi: l'influencer salernitana Benedetta De Luca è stata ospite su Rai Uno per “Oggi è un altro giorno”, il programma condotto da Serena Bortone.

La curiosità

La lotta ai pregiudizi, le mille difficoltà affrontate e la soddisfazione di vincere la sua sfida di sfilare in carrozzina: Benedetta ha aperto il cuore in tv, raccontando al pubblico la sua storia. Commozione e applausi per la tenacia della giovane modella.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.