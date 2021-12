Curiosità, a San Demetrio si benedicono i Bambinelli del presepe

Si terrà in questo week-end, la benedizione dei Bambinelli, presso la chiesa di San Demetrio, in via Dalmazia.

Precisamente, alle messe di sabato alle 18.30 e di domenica alle 9, alle 11 e alle 18.30, verranno benedette le statuine di Gesù Bambino dei fedeli. Il parroco Don Rosario Petrone, dunque, invita grandi e piccini a partecipare alle celebrazioni portando i Bambinelli dei propri presepi, dando, così, "un valore in più" alla statuina del vero Protagonista del Natale.