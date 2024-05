Curiosità, torna a Novi Velia la benedizione delle Cente

Ritorna, a Novi Velia, la Benedizione delle Cente. Sabato 25 maggio, alle ore 17, in piazza Longobardi, nel suggestivo borgo, rivive l'iniziativa mossa dalla devozione mariana del popolo cilentano con il raduno delle Cente, opere artigianali realizzate nell’ambito delle manifestazioni culturali di “Dialoghi Mediterranei”, con il patrocinio della Regione Campania. Alle ore 18, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, presiederà la solenne benedizione, invocando la protezione della Vergine per tutta la comunità.

Curiosità

Le cente altro non sono che doni votivi di ceri tenuti insieme da nastri colorati che danno vita, come da tradizione marinara, alla forma di una barca, per omaggiare la Madonna.