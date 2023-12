Solidarietà e beneficenza: le iniziative dell'associazione Salernitani Doc

Prosegue senza sosta la macchina organizzativa dell’Associazione Salernitani Doc. In occasione delle prossime festività natalizie, infatti, l’associazione ha concordato con la sede locale della Caritas una serie di azioni di solidarietà.

Doppio appuntamento

Due gli appuntamenti per la raccolta alimentare e per ricevere donazioni di generi alimentari non deperibili come pasta, riso, cibo in scatola e legumi secchi, olio e pelati. La raccolta sarà prevista sabato 16 dicembre e domenica 17 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 12:30 presso i locali della sede dell’associazione “Salernitani doc” sita in via Bottiglieri, 17 – Terzo Piano, a Salerno. Inoltre, presso i locali della Parrocchia Santa Maria ad Martyres di Torrione il giorno 19 dicembre alle 20.30, avrà luogo la tradizionale cena di beneficenza organizzata in partenariato con il Movimento Cristiano Lavoratori di Salerno alla presenza di S.E. Mons. Andrea Bellandi ed il cui ricavato sarà interamente devoluto alle famiglie più bisognose.