"Valzer di negozi" sul Corso Vittorio Emanuele: Benetton al posto di Alcott, apre anche Sisley

Benetton prenderà il posto di Alcott, sul Corso Vittorio Emanuele. Lo store dove si trova al momento Benetton, invece, dovrebbe ospitare Zara, ma c'è una trattativa in corso, per cui la notizia al momento non è ancora certa.

Intanto, sull'altro tratto di Corso, di fronte a Bata, aprirà i battenti Sisley, il cui marchio, fino a poco fa, era ospitato al piano superiore dello store di Benetton. Tanta curiosità tra gli amanti dello shopping.