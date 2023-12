Curiosità, via libera all'asta di 14 immobili lasciati dal marchese Ruggi all'azienda ospedaliera

La Soprintendenza di Salerno ha dato il via libera alla vendita all’asta di alcuni cespiti che l’azienda ospedaliera cittadina aveva ricevuto dal testamento del marchese Giovanni Ruggi d’Aragona. Come riporta La Città, sono stati messi ufficialmente sul mercato i primi 14 cespiti del Centro storico di Salerno, alias la parte “meno nobile” di Palazzo Ruggi, con l'avvio dell'iter per un’asta pubblica.