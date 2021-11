‘Best Burger’: la novità del Mc Donald's, a Salerno la madrina è Valeria Marini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

McDonald’s presenta anche a Salerno il suo innovativo processo di preparazione dei panini che ha preso il via in tutti i 615 ristoranti d’Italia a partire dal Big Mac, da oggi ancora più gustoso e irresistibile. Madrina d’eccezione, venerdì 5 novembre 2021 alle ore 10.30 presso il ristorante di via Roma, sarà la showgirl e attrice Valeria Marini. All’incontro stampa interverranno il Direttore della Comunicazione McDonald’s Italia Tommaso Valle, il partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza Luigi Snichelotto e gli esponenti delle Istituzioni cittadine locali e regionali. A rendere più coinvolgente l’atmosfera anche il Trio Jazz composto dai musicisti della grande Scuola Jazzistica campana.

‘Best Burger’ ed è il nuovo standard che rivoluziona le procedure di cottura, assemblaggio, e preparazione del prodotto valorizzando in modo significativo il sapore e la qualità di ciascuno degli ingredienti presenti nella ricetta del Big Mac. Un nuovo pane, più caldo, un nuovo modo di cuocere la carne, che la rende più succosa, e una riduzione dei tempi di attesa dell’ordine, che porterà sul vassoio dei clienti un prodotto ancora più buono. “Best Burger rappresenta oggi per noi un importante risultato – sottolinea Luigi Snichelotto – Il nostro desiderio è offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di gusto. Frutto di lunghi studi e ricerche, Best Burger è un vero e proprio punto di svolta che ci consente di restare fedeli al nostro marchio e ai prodotti che i clienti amano da sempre, rendendoli ancora più buoni”.