La Biblioteca comunale Erica di Capaccio si prepara a un altro anno ricco di attività. Laboratori per bambini e ragazzi, presentazioni di libri, dibattiti culturali: queste e tante altre le attività che saranno organizzate per l’annualità 2023/2024 con la collaborazione delle associazioni e degli istituti scolastici del territorio e in base alle richieste e alle proposte che da esse arriveranno. La biblioteca ha anche aderito al progetto dell’AIB, Associazione Italiana Biblioteche, “Tutti In Libro – Crescere con la lettura accessibile”. Il progetto si rivolge a famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni e propone un’azione di inclusione sociale attraverso un approccio alla lettura per offrire a ciascuno/a la possibilità di esplorare la propria specificità.

Il programma

Nelle attività previste dalla Biblioteca Erica, sempre in collaborazione le realtà associative e gli istituti scolastici del territorio, rientra anche il progetto denominato “Nati per Leggere”, un progetto rivolto a famiglie con bambini fino a 6 anni di età e sviluppato con all’Associazione Culturale Pediatri, l’AIB e il Centro per la Salute del Bambino. La Biblioteca ha già provveduto ad acquistare parte dei libri selezionati per le competenze dei bambini in età prescolare. Le attività del progetto, a partire da ottobre, si terranno ogni ultimo sabato del mese. "La programmazione della Biblioteca Erica – dichiara la vicesindaca e assessore alla Cultura Maria Antonietta di Filippo - favorirà lo sviluppo sociale e culturale del territorio, interessando persone di età, cultura e background differenti. Tanti e diversi saranno gli incontri e le attività collettive che coinvolgeranno la Comunità in processi partecipativi anche grazie alla preziosa collaborazione con le associazioni e le scuole del territorio. La programmazione porterà, la prossima primavera, alla realizzazione del Cilento Festival Letteratura Ragazzi, in programma a maggio 2024". "Favorire la lettura e, più in generale, le attività culturali sul nostro territorio è stato uno dei primi obiettivi che la nostra amministrazione si è prefissata – afferma il sindaco Franco Alfieri – Abbiamo avviato i lavori di riqualificazione della Biblioteca Erica in piena pandemia, proprio a dimostrazione che niente può fermare la cultura e che il riscatto, anzi, deve partire dalla cultura stessa. Le attività in programma anche per quest’annualità confermano il fermento culturale che in questi anni abbiamo saputo creare nella nostra Città, a più livelli. E non abbiamo intenzione di fermarci".