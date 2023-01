Inaugurata la biblioteca dell'istituto scolastico Galilei Di Palo

Si è tenuta questa mattina l'inaugurazione della biblioteca dell’I.I.S Galilei Di Palo. Presenti all'evento il delegato dell’Edilizia Scolastica e Rete Programmazione Scolastica Provincia di Salerno nonché sindaco di Montercorvino Rovella, Martino D’Onofrio, l’assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Salerno, Gaetana Falcone, la professoressa Marianna Amendola membro dello staff Rete Scolastica, il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Emiliano Barbuto, la referente della biblioteca, professoressa Antonella Coviello, e la responsabile della biblioteca, professoressa Antonella Marziale, e gli alunni dell’Istituto.

Gli interventi

Dopo vari interventi delle istituzioni in cui sono emerse le possibilità di ampliare, costruire e continuare a crescere nell’ambito scolastico proprio grazie ad iniziative come quella di stamattina, D’Onofrio ha più volte sottolineato ai ragazzi di fare tesoro della lettura, dei libri, della biblioteca come luogo di aggregazione e crescita culturale per la difesa di se stessi e soprattutto ha ribadito : “La scuola - ha sottolineato D'Onofrio - oggi è l’unico vero modo per consolidare i rapporti umani e quando ci si trova di fronte a realtà come quella del Galilei-di Palo e della sua preziosa reggenza ognuno ha il compito di contribuire attivamente alla crescita collettiva della Scuola e, di conseguenza, personale”. L’augurio, come ha sottolineato Marianna Amendola, è quello di costruire una rete di biblioteche scolastiche fruibili anche dai cittadini salernitani oltre che dagli utenti del mondo scuola per avvicinare il più possibile tutti alla lettura e alla cultura. Anche gli alunni sono intervenuti facendo riferimento alle letture dei libri presi in prestito presso la nuova biblioteca d’Istituto e hanno ringraziato per tale iniziativa che li ha motivati ad avvicinarsi alla lettura che, come ha sottolineato la Antonella Coviello ”è stata un’ ottima compagnia durante il lungo periodo di pandemia”. Un ringraziamento particolare va alla responsabile della biblioteca, Antonella Marziale la quale con un minuzioso lavoro ha raccolto, catalogato, ordinato i libri, rendendo questo ameno spazio della Biblioteca un luogo armonioso di scambio culturale tra alunni, docenti e personale scolastico.