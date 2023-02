Indossa la maglia della Salernitana: insulti sui social per l'irpina Big Mama

Nuovo caso, questa volta sportivo, sulla rivalità tra i tifosi di Salernitana e Avellino. Nelle ultime ore, infatti, l’artista irpina Big Mama è stata insultata sui social per aver indossato la maglia della Salernitana. Polemiche per un video su Tik Tok pubblicato da Marianna Mammone, giovane artista nata e cresciuta a San Michele di Serino, in provincia di Avellino, recentemente apparsa anche al Festival di Sanremo durante la serata duetti con Elodie, che è stata bersagliata da moltecritiche, per aver indossato la maglia granata.

Lo sfogo dell'artista

E proprio Big Mama, con sincerità, maturità e spontaneità, ha risposto a tutto questo odio: "Scrivo questo messaggio solo per curare l’odio, non per giustificarmi poiché non ne ho assolutamente bisogno. La mia famiglia materna è di San Michele di Serino, il mio papà è di Salerno. Io non seguo il calcio, non mi piace e non tifo alcuna squadra. Ho la maglia dell’Avellino, quella della Salernitana, quella del Napoli e anche quella del Benevento. Sono campana e sono fiera di esserlo", ha scritto Marianna. "Porto la maglia delle città della Campania, per condividerne il valore con tutta l’Italia, cosa che mi fa solo onore, e del calcio non me ne frega proprio nulla. Sono cresciuta nell’odio, ma il vostro odio non sono più disposta a condividerlo da anni ormai. Essere nata il una città non deve per forza significare provare odio verso altre. Ad Avellino odiare è una moda ormai, ma io non la condivido. Amo LE mie città, amo la mia regione e non sono disposta ad odiare per sentirmi più “avellinese”. Ho fatto date del tour con la maglia Dell’Avellino, tantissime interviste, molti Eventi e la maglia era sempre presente. Ho messo la sciarpa dell’Avellino a Myss Keta, ho parlato della città Ovunque e ho sempre portato alto il suo Nome. Tutto postato e tutto fatto solo Per la città, perché ripeto, non tifo Avellino, ne Salerno, ne Napoli e Nessun’altra squadra se non l’Italia ai Mondiali/europei. Ma vi prego, impariamo ad Unire e non a Dividere. Il mio è un gesto “forte”, voglio iniziare a fare un passo importante e portare l’amore e il rispetto tra tutte le città della Campania. Come ben sai il mio messaggio è basato sull’amore verso il prossimo e la negazione più totale dell’odio in ogni sua forma, anche se quest’odio proviene da un incipit calcistico. Un post del genere non fa nient’altro che causarmi dispiacere, leggere commenti cattivi mi ferisce e non serviva", conclude.