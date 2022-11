Bike Sharing nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: al via il progetto

Presentato il progetto di Bike Sharing del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: al via la procedura di gara per la realizzazione delle stazioni dotate di tutte le infrastrutture necessarie che coinvolgono 36 comuni del territorio. Finanziato con oltre 2 milioni di euro, nell’ambito del programma ‘Parchi per il clima’, il progetto è stato completato per l’iter amministrativo e autorizzativo. "Sono particolarmente soddisfatto per l’ambizioso progetto che finalmente vede la luce. - ha commentato il presidente del Parco, Tommaso Pellegrino - Oggi diamo il via a un percorso virtuoso, di grande forza e di grande valore che va ad arricchire il patrimonio legato ai servizi per il turismo all’interno del nostro Parco Nazionale. E’ stato un percorso lungo, rallentato da una burocrazia eccessiva e spesso poco razionale, ma siamo riusciti a chiudere il complesso e articolato iter autorizzativo, dando il via al bando di gara per l’assegnazione dei lavori". Si tratta di una delle reti più grandi di Italia realizzata in un territorio "dove la lotta ai cambiamenti climatici e la promozione del turismo sostenibile costituiscono un pilastro importante delle politiche dell’Ente Parco. Il tema del risparmio energetico e della produzione di energia rappresentano elementi di assoluta necessità soprattutto in questo periodo storico, soprattutto se vogliamo dare dei segnali concreti di autonomia energetica.

