"Bike to work": erogati 1.356,73 euro per i battipagliesi che si sono recati al lavoro in bici

"Bike to work": è questo il titolo del progetto regionale virtuoso grazie al quale il Comune di Battipaglia ha liquidato 1.356,73 euro a coloro che si sono recati a lavoro con la bici nel 2023. Il finanziamento campano di € 5.423,19 a cui il Comune di Battipaglia ha aderito, ha avuto l’obiettivo del contenimento del livello delle emissioni atmosferiche dovute ai mezzi di trasporto pubblici e privati, promuovendo scelte di mobilità consapevoli, anche in funzione del miglioramento della qualità ambientale e della salute collettiva. In tal modo, gli spostamenti casa-lavoro mediante l’uso della bici, anche a pedalata assistita, sono stati incoraggiati tra i cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti nel Comune di Battipaglia e con sede lavorativa nella Regione Campania partecipanti al Programma. Previsti fino ad un massimo di 100 euro al mese per i campani che hanno raggiunto in bici il posto di lavoro per almeno cinque giorni al mese.

Il Comune di Battipaglia ha provveduto alla verifica del percorso casa – lavoro attraverso l’APP “Strava” usata obbligatoriamente da parte dei destinatari che hanno poi presentato la rendicontazione degli spostamenti.