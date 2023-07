Studio della biodiversità marina: il progetto della "Stazione Zoologica Anton Dohrn" e "ASD Cilento a Vela"

Ha appena preso il via Biomarcs - Riannodiamo la biodiversità marina, il progetto coordinato da Domenico D’Alelio della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e finanziato nell’ambito del programma europeo IMPETUS4CS.

Il progetto

Biomarcs - Riannodiamo la biodiversità marina è un progetto di citizen science, o scienza partecipativa, che mira a raccogliere dati sullo stato ecologico della costa cilentana attraverso l’analisi del DNA presente nell’acqua di mare, in collaborazione con i membri del circolo velico ASD Cilento a Vela, affiliato alla Federazione Italiana Vela (V zona). Il progetto avrà il suo snodo principale a Marina di Camerota, località costiera in provincia di Salerno, compresa nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e bagnata dall’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta.

I commenti

"Le tecniche di analisi impiegate in questo studio permetteranno di ricercare nell’acqua di mare le tracce di DNA appartenente ai più disparati organismi marini, da quelli microscopici, come il plancton, a quelli di interesse commerciale, come i pesci": ha affermato D’Alelio. "La nostra partnership con i ricercatori della Stazione Zoologica contribuirà a sviluppare un piccolo osservatorio sulla biodiversità marina a gestione locale e condivisa, che consentirà delle analisi periodiche in un’area campana molto importante sul piano naturalistico": ha spiegato Rosalia Calicchio, biologa marina in forza a Cilento A vela. Inoltre, “lo studio fornirà dei dati utilissimi per la gestione ambientale della costa cilentana e della vicina Area Marina Protetta": ha aggiunto Gennaro Attanasio, presidente di Cilento a Vela. "Il Comune di Camerota, che supporta l’iniziativa, metterà a disposizione uno spazio all’interno del Museo del Mare di Marina, dove verranno ospitate le attività progettuali": ha concluso Teresa Esposito, assessore del Comune di Camerota.

Il protocollo

È stato, inoltre, stipulato un protocollo d'intesa tra il Comune di Camerota, l’ASD Cilento a Vela e la stessa Stazione Zoologica che permetterà di associare allo studio del mare numerose attività di comunicazione della scienza rivolte ai turisti che frequentano Marina di Camerota durante l’estate, e agli studenti, che partecipano ai campi di scuola velica qui organizzati nel corso dell’anno scolastico. "La partnership tra i diversi operatori del mare permetterà così di ricostruire un legame tra la Ricerca e la cittadinanza attraverso lo studio della biodiversità marina, dal cui stato dipendono le risorse naturali su cui si basano le economie locali, da quella turistica a quella ittica": ha concluso D’Alelio.