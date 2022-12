"Blackorchid" è il nuovo brano di Ghepo, il rapper di San Marzano sul Sarno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giuseppe Carratù, in arte Ghepo, inizia la sua carriera con le battle di freestyle nel 2009. Poi inizia le sue Tournee con il rapper Clementino, Ospite Casa Sanremo 2022 dove presenta il singolo ‘’Soli’’, vincitore Tecniche Perfette Molise 2014 e vince la semifinale del Tecniche Perfette a Termoli (CB), opening live Snopp Dogg all’arenile di Napoli 2015 .Incide i suoi primi Mixtape in freedownload. Giovanissimo si trasferisce a Roma. E’ il 2015 quando pubblica ‘’Selfie Made EP’’ prodotto dall’ etichetta romana 100sEmpire e scala le classifiche iTunes rimanendo per una settimana 7° nella categoria ‘’Rap-HipHop’’ Da questo momento Ghepo non si è più fermato: ha incontrato moltissimi artisti con altrettante collaborazioni come le aperture dei concerti di artisti importanti, del calibro di: Snopp Dogg, Rugged Man, Fabri Fibra, Salmo, Rocco Hunt. Tra i suoi singoli più importanti troviamo: Rido feat Clementino e Tritolo Squad, Via Con Me (60.000+ visual youtube), Sahara (18° in classifica iTunes), Soli (Brano presentato a Casa Sanremo). Ghepo fa parlare di se anche in america. Infatti nelle univerità di New York, la professoressa Merry, ha illustratro il percorso dell’artista ai suoi studenti nella lezione ‘’Italian Rap Today’’ per 5 anni di fila. Oggi, 2022 Ghepo torna dopo una breve pausa sulla scena musicale e lo fa con 17 brani, con la pubblicazione di una traccia al mese, un modo per accompagnare i fan fino all'uscita del suo prossimo album. La prima traccia è stata pubblicata il 16 Dicembre 2022 e si intitola "Blackorchid" brano classic molto banger, un pò come il passato proprio dell'artista Ghepo. Una traccia molto diretta e con uno stile che si avvicina all'old rap ma con suoni moderni che rispecchia il passato di Ghepo. Questo brano rappresenta per l'artista sia la chiusura di un anno pieno di impegni, ma soprattutto fa da apripista ad un nuovo anno, con altrettanti impegni e tanto lavoro. "Blackorchid" prodotto da Maxdale è disponibile sulle piattaforme digitali Spotify e YoTube. Inoltre ad accompagnare Ghepo nel suo lavoro Matteo Malangone aka Zio Emme Managment, management e amico dell'artista. Per tutti i prossimi aggiornamenti e le uscite di Ghepo seguitelo sui suoi canali social ufficiali Facebook e Instagram @Ghepo Giovanni Morra