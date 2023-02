Blanco prende a calci i fiori dell'Ariston, la salernitana impegnata nei bouchet: "Ha calpestato il cuore della Liguria"

"Non è stato un bel gesto quello del cantante Blanco di ieri sera: è stato come calpestare il cuore della Liguria, perché Sanremo non è solo la città della canzone, ma anche quella dei fiori". Lo ha detto all'Adnkronos/Labitalia Daniela Massa, vincitrice del concorso 'Bouquet Festival di Sanremo 2023, originaria del salernitano, che compone personalmente i bouquet consegnati sul palco dell'Ariston ai cantanti e agli ospiti. "Al Festival - spiega - mi occupo dei bouchet e non delle rose, che ieri sono state calpestate in diretta, ma se fossi stata io il cuore sarebbe andato in frantumi come le rose. Con orgoglio faccio parte della squadra guidata dalle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua per confezionare i bouquet consegnati durante le dirette del Festival. Vengo da un piccolo centro di 4.000 abitanti, Palomonte in provincia Salerno, e per me significa tantissimo ed è un grande onore e una grande fortuna poter presentare dei bouchet sul palco". Per questa edizione i fiori maggiormente utilizzati sono stati per il bouquet garofani, bocche di leone, strelitzie ed anche fogliame come l'aspidistra; tipicamente utilizzati nell'arte floreale dell'epoca e coltivati in gran numero nella nostra Riviera di Ponente. Sono stati anche utilizzati ranuncoli, anemoni e delle fronde di eucalyptus.

Il fatto

Come è noto, Blanco, ospite della prima serata del Festival di Sanremo, a metà esibizione ha iniziato a distruggere gli arredi floreali sul palco. "Non mi sentivo in cuffia", si è giustificato alla fine, mentre la sala ha iniziato a fischiarlo, "Ma mi sono divertito lo stesso". Strage di rose su tutto il proscenio e assistenti di palco al lavoro. Anche Gianni Morandi ha preso la scopa per ripulire il palco. "Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così - ha chiosato Amadeus - Se tu vorrai la puoi ricantare a fine serata", ha proposto al cantante. "Volentieri, io canto anche da solo", ha replicato Blanco tra i fischi del pubblico, al grido di "scemo".