Post blasfemo su San Matteo: Goccia A Mare prende le distanze e si scusa

I titolari, gli amministratori e gli editor della pagina ufficiale di Goccia a mare, porgono pubblicamente le scuse per il post diffuso nei giorni scorsi dai profili privati di alcuni organizzatori della serata di giovedì 21 settembre. Tale post, infatti, presentava l'immagine del Santo Patrono di Salerno, l'Apostolo Matteo, in una versione poco gradita ai salernitani, con indosso abiti rosa e luccicanti. "Al fine di sponsorizzare l'evento hanno elaborato una scelta editoriale non condivisa da cui abbiamo immediatamente preso le distanze, una volta a conoscenza del fatto avvenuto. - spiegano i titolari salernitani -Abbiamo chiesto e ottenuto l'immediata rimozione del post. Ci scusiamo a nome della nostra Pagina ufficiale e a nostro nome, per aver con il post offeso il comune senso di rispetto che tutti noi osserviamo per il Santo Patrono della Città di Salerno. Il nostro San Matteo. Il post è frutto di un'idea creativa errata che non ha tenuto nella dovuta considerazione il rispetto e la devozione che la collettività e i salernitani nutrono per il culto, la tradizione e la cultura e per l'osservanza dei valori del credo religioso. Riconosciamo dispiaciuti l'immagine utilizzata per la promozione della serata seppur non blasfema, di gusto irriverente. Abbiamo la necessità di assumerci la responsabilità dell'accaduto, sebbene teniamo a precisare che nessuna pubblicazione o divulgazione della immagine promozionale sia avvenuta attraverso la Pagina Ufficiale da cui stiamo porgendo le nostre scuse accorate ai cittadini salernitani. Il 21 Settembre celebreremo e festeggeremo il Santo Patrono nel rispetto della religione e della tradizione della nostra città", si legge sulla nota del Goccia.