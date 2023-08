Tutti con il naso all'insù per la Blue Moon: gli scatti di Fusco

Tutti con il naso all'insù, ieri sera, per la “Blue Moon” la Superluna blu, catturata in tutto il suo splendore negli scatti di Fabio Fusco.

Oggi 31 agosto, ìalle ore 3:35 in Italia, la Luna ha raggiunto la sua massima fase (plenilunio) per la seconda volta in un solo mese, un evento molto raro. Si è trattato di una Superluna, per la coincidenza del plenilunio con il massimo avvicinamento del satellite alla Terra. Il nome Luna Blu è legato al fatto che è la seconda Luna piena di uno stesso mese nel corso di anno in cui eccezionalmente si verificano 13 Lune piene anziché 12.