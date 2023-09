Sarà il borgo di Rutino il protagonista del nuovo appuntamento del progetto Bo.Di.Med, dodici viaggi alla scoperta dei Borghi della Dieta Mediterranea. L’appuntamento è per sabato 30 settembre alle 17.30.

La giornata

Nella prima parte del pomeriggio i visitatori si immergeranno nelle bellezze architettoniche del luogo. Dalle 20, invece, si terranno l'esposizione e il racconto delle aziende di Rutino, con degustazione dei prodotti della tradizione, accompagnati dalla performance artistica di Aradia e la sua arpa sciamanica “Una voce tra il bosco e il borgo”. "Il Comune di Rutino partecipa sempre con grande piacere a questi importanti progetti." afferma Giuseppe Rotolo, sindaco di Rutino. "I viaggi di Bodimed sono la prosecuzione di un percorso già intrapreso con l'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento per fare rete e per dar vita ad un'offerta turistica che rimanga sul territorio. Tutte le associazioni e le aziende del paese hanno contribuito con passione e dedizione all'organizzazione di questo tour alla scoperta delle bellezze architettoniche e delle tradizioni enogastronomiche. Sarà una giornata ricca di esperienze da vivere e da raccontare. Vi aspettiamo a Rutino" conclude il primo cittadino.

Il progetto

Il progetto "Bo.Di.Med." nasce a seguito del riconoscimento che la Regione Campania ha conferito al territorio dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e al Comune di Castellabate come Polo della Dieta Mediterranea ed è la prosecuzione di un lavoro di valorizzazione e promozione che mira a creare una rete sempre più forte e definita. Bo.di. Med., infatti, prevede l'istituzione dell' Albo del Polo della Dieta Mediterranea Paestum Alto Cilento e Castellabate, in cui verranno inserite tutte le aziende e le associazioni del territorio, e la realizzazione di un ricettario, unicum nel panorama culinario mondiale. Ogni comune fornirà due ricette: una della tradizione, espressione della comunità, e una dell'ispirazione, eseguita dagli chef dell'Alleanza di Slow Food, partner del progetto. Il tour avrà inizio nel pomeriggio e continuerà fino a sera. La realizzazione è a cura di My Fair s.r.l.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info@paestumaltocilentoexperience.it o contattare il numero 3890309729.