Bodybuilding, dopo 20 anni di stop il maestro Claudio Amendola torna a vincere

Dopo vent’anni fuori da tutte le competizioni sportive, il maestro Claudio Amendola, salernitano doc, a 44anni ritorna sotto i riflettori portando a Salerno due titoli importanti di bodybuilding. E’, infatti, arrivato al 1° posto ai campionati italiani "IBFF categoria 90kg", mentre si è posizionato al secondo posto al "Mister Italia over40" svoltasi a Foggia.

Il commento

“Sono contentissimo di portare con me questi titoli - dichiara Amendola a Salernotoday - anche perché competere dopo vent’anni di non agonismo non è per tutti. Credo e spero di dare un buon esempio a tutti coloro che intendono intraprendere la strada dello sport, soprattutto nel salernitano. Ringrazio tutti per avermi supportato in questa storica preparazione e ringrazio la redazione per la visibilità”.