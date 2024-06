Libri gialli a disposizione delle ospiti del salone: la singolare iniziativa presso il parrucchiere Alfonso D'Angelo

Incoraggiare la passione della lettura in ogni angolo e in ogni attimo di tempo libero: questa l'idea di una salernitana, Rosaria Pinto, che ha avviato una singolare iniziativa per gli amanti dei libri presso il parrucchiere Alfonso D'Angelo di via Cacciatore, dando vita ad un book corner a tinte gialle. Le clienti dell'esercizio, infatti, durante l'attesa o la realizzazione delle acconciature, potranno sfogliare i libri gialli messi a disposizione che potranno anche essere portati a casa o scambiati con altri testi.

Un altro spazio di lettura, al bar Leodamia di via Guercio dove la stessa Pinto ha messo a disposizione altri libri per i clienti del locale. Una iniziativa virtuosa a costo 0, dunque, finalizzata ad incentivare la lettura.