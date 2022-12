"Borderless", l'amore e l’orrore della guerra in ucraina nel videoclip diretto da Morganti e montato dal salernitano Lamberti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il videoclip/cortometraggio Borderless, prodotto da REA Film per l'artista Rosario Gorgone è montato dal montatore salernitano Gerardo Lamberti e diretto dal regista Nicolas Morganti Patrignani. L'opera è stata pubblicata su YouTube il giorno 11 novembre 2022 e da allora stiamo svolgendo una campagna promozionale per raggiungere il maggior numero di persone, in quanto crediamo fortemente che, considerando le tematiche trattate, possa ritenersi di interesse comune. Borderless è l’urlo di dolore che non possiamo inghiottire, è il nostro bisogno di restituire alla guerra ed alle sue atrocità il dolore insanabile di chi lo patisce. Da cui forse dovremmo empaticamente lasciarci attraversare, toccare, urtare. Per correre in strada o persino raggiungere le frontiere e fermare la guerra. Un sogno infantile certo, come lo sono stati tutti i sogni che hanno cambiato il mondo. I terribili fatti di guerra ai quali, impotenti, assistiamo quotidianamente, vogliono essere anche metafora di tutti gli ostacoli che, indisturbati, invadono il mondo, pregiudizi, trappole, fili collegati ad esplosivo in grado di uccidere l’unico vero motivo di vita: l’amore in ogni sua forma, senza limiti e senza confini. Inviamo in allegato alcune stills e il pressbook di Borderless, con tutte le informazioni necessarie, incluso il link diretto all'opera, che ripetiamo di seguito: https://youtu.be/SLhhLArJUKE Di seguito, alcuni articoli che parlano di Borderless: Messina Today https://www.messinatoday.it/attualita/borderless-videoclip-compositore-messinese-rosario-gorgone.html Gay.it https://www.gay.it/bordless-lamore-tra-un-soldato-ucraino-e-un-soldato-russo-guarda-il-video Gayburg https://www.gayburg.com/2022/11/borderless.html Cilento Channel https://cilentochannel.com/articoli_giornale/borderless-il-cortometraggio-sulla-guerra-che-lascia-il-segno/ Digitalproduction.tv https://digitalproduction.tv/nasce-rea-film-giovane-casa-di-produzione-nel-cuore-dellitalia/ Corriere di Rieti https://www.reafilm.com/_files/ugd/7ade26_0ddbc9272ecb4df48f8f996b7ae2f53f.pdf?index=true Vi invitiamo gentilmente a considerare Borderless e dargli la risonanza che riterrete adeguata. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo una buona serata. Cordiali saluti, Rosario Gorgone (compositore) Nicolas Patrignani (REA Film - Produttore e regista) Gerardo Lamberti (REA Film - Produttore e montatore)