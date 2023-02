“I borghi dell’amore”, boom di presenze ad Agropoli e Trentinara

Successo per “I borghi dell’Amore” che hanno visto protagonisti i borghi dei comuni di Agropoli e di Trentinara. Una serie di eventi ed iniziative dedicate agli innamorati, che si sono svolti dal 10 al 14 febbraio sui due territori cilentani. Ad Agropoli lo start c’è stato l’11 febbraio con l’inaugurazione de “Il borgo d’oro degli Innamorati”, poi si è proseguito con il concerto di Gabriele Esposito, in una piazza Costantinopoli gremita di persone e culminato con la Caccia al tesoro che si è svolta ieri, nel giorno di San Valentino.

Gli eventi

Nel mezzo, i mercatini sugli scaloni “E. Balbo” e un affascinante e suggestivo percorso dedicato all’amore, con partenza da via Patella e coinvolgimento delle piazzette panoramiche (belvedere Bachelet e Piazza Costantinopoli) e dei vicoli del borgo. Inizio il 10 febbraio invece a Trentinara con una giornata dedicata alla salute delle donne; l’11 febbraio l’inaugurazione della mostra fotografica “Ritratti della memoria”, quindi l’indomani un altro evento sulla nota Terrazza degli innamorati, luogo dove le coppie hanno potuto lasciare un messaggio d’amore. Quindi il 13 è stata occasione per dare il via alla mostra fotografica ed estemporanea di Emily Colangelo dal titolo “Se è Amore…non è violento”. Infine, ieri uno spettacolo teatrale interattivo “Divino Amore”. In entrambi i borghi, illuminazioni e scenografie a tema hanno creato la giusta atmosfera per accogliere i tanti visitatori.

I commenti

“Si chiude un nuovo evento con un importante riscontro di presenze - afferma il sindaco Roberto Mutalipassi. Una iniziativa che si rinnova ed amplia, Il borgo d’oro degli Innamorati, che da un lato va a valorizzare il nostro borgo e dall’altro crea un motivo in più per Agropoli per essere attrattore in un periodo di bassa stagione. Il bilancio è quindi certamente positivo. Quest’anno il gemellaggio con Trentinara ha rappresentato un passo importante. Sempre più i territori devono andare a braccetto e fare rete”. “Tante persone hanno apprezzato quanto messo in campo in occasione di questo San Valentino – dichiara Rosario Carione, sindaco di Trentinara – con tante iniziative che hanno ravvivato il borgo. Ed è sempre un successo quando si riesce a far muovere persone nel periodo invernale. A conferma che il lavoro di valorizzazione che stiamo portando avanti sul tema dell’amore, paga. Positiva anche la collaborazione con il comune di Agropoli che contiamo possa essere portata avanti ed ampliarsi nel segno dell’amore per i territori, che contraddistingue tanti amministratori”.