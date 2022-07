Padula: promozione turistica a tempo di musica con "Borgo Live"

Promozione del territorio a tempo di musica: questa è Borgo Live, la manifestazione organizzata a Padula dal Centro Musica Store, con il sostegno di Confesercenti. Il prossimo 2 agosto, infatti, dieci band saranno protagoniste in dieci differenti piazzi che animeranno il centro storico di Padula rendendolo un vero e proprio percorso musicale, turistico e gastronomico.

Ospiti della serata che accompagneranno le band durante tutto il percorso saranno le Sex and the Sud, direttamente da Made in Sud.

Il commento

"Borgo live – ha affermato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino - è un format che darà l’opportunità di riscoprire le bellezze del borgo di Padula, di far conoscere musicisti, cantanti e band emergenti e permetterà inoltre di creare un ulteriore importante momento di socialità e di animazione territoriale. L’obiettivo è anche quello di promuovere l'economia del paese e valorizzare le attività che lo caratterizzano. Noi come Confesercenti non potevamo non sostenere e promuovere un'iniziativa bella come questa che, pur essendo alla sua prima edizione, siamo certi darà grandi soddisfazioni. Un ringraziamento particolare va all’organizzatrice Laura di Salvatore, del Centro Musica Store, nostra associata e a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per garantire animazione territoriale post pandemia nel comune di Padula" ha concluso la presidente Aquino.