Perde la borsa sugli scogli con soldi e documenti: la polizia municipale la recupera

Storia a lieto fine per una donna proveniente da Benevento giunta in visita a Salerno. La donna, durante una sosta per ammirare il panorama, ha perso fra gli scogli la borsa contenente soldi e documenti.

L'intervento

La donna ha chiesto aiuto agli agenti della polizia municipale che si trovavano in zona. I caschi bianchi, con la collaborazione di un cittadino, hanno recuperato non senza difficoltà la borsa, restituendola alla legittima proprietaria. "Un bell'esempio di accoglienza e solidarietà" ha scritto sui social il sindaco, Vincenzo Napoli.