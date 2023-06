"A scuola in Europa": tre salernitani vincono la borsa di studio

Ci sono anche tre giovani della provincia di Salerno fra gli undici vincitori di borse di studio nell’ambito dell’iniziativa “A Scuola in Europa”, nata dalla partnership tra Fondazione Agnelli, Fondazione Carlo Pesenti e UniCredit Foundation con Fondazione Intercultura.

I tre giovani salernitani

I salernitani premiati sono: Andrea C. di Calvanico, iscritto all'istituto Scolastico Virtuoso (Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera) di Salerno, che parteciperà a un programma primestrale in Belgio fiammingo; Ennio C. di Montecorvino Rovella, iscritto all'istituto Scolastico S. Caterina da Siena - Amendola (Istituto Tecnico Turistico) di Salerno, che parteciperà a un programma trimestrale in Serbia; Giovanni D.M. di San Marzano Sul Sarno, iscritto all'istituto Scolastico ProfAgri (Istituto Professionale Agrario) di Sarno, che parteciperà a un programma trimestrale in Ungheria. Le partenze sono previste nel corso dell’estate 2023. L'esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di una scuola locale con indirizzo in linea con quello di provenienza e viene seguita passo passo da un gruppo di volontari presenti in loco. Al termine del periodo, gli studenti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma, che prevede un investimento complessivo di 100 mila euro.