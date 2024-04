Bracigliano e la valle dei ciliegi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

BRACIGLIANO - Tutto pronto per la seconda edizione del tour di primavera la “Valle dei Ciliegi”, un percorso per la creazione e la valorizzazione della Bracigliano experience attraverso cultura e gastronomia alla scoperta dell’autenticità dei luoghi e delle tradizioni. Iniziativa, questa, promossa con grande entusiasmo dall’amministrazione comunale, come chiara proposta di turismo esperienziale come elemento per lo sviluppo del moderno turismo nei borghi e che si innesta a pieno nel trend di questi ultimi anni dove si è assistito a una riscoperta dei piccoli centri che hanno conquistato grande consenso tra i turisti, riuscendo a entrare in competizione con le grandi mete turistiche tradizionali. Ed il comune salernitano vuole interpretare al meglio questo concetto accogliendo visitatori e turisti in una giornata dedicata alla scoperta della bellezza e della tipicità locale attraverso uno degli elementi predominanti del territorio, la Ciliegia IGP di Bracigliano, regina incontrastata della zona, dalla fioritura (celebrata anche in Giappone con l’hanami) fino alla maturazione delle ciliegie. La due giorni si aprirà con la conferenza “Bracigliano in fiore. Viaggio fra cultura e bellezza” allo storico Palazzo De Simone durante la quale ai saluti istituzionali del sindaco Gianni Iuliano e del presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri si alterneranno, tra gli altri, Mariko Shikakura, Primo Segretario Capo Ufficio culturale e stampa dell’ambasciata del Giappone in Italia il cui intervento verterà sull’incontro della cultura italiana e giapponese all’ombra dei ciliegi, fino ad affrontare il tema dell’identità territoriale ed esperienze nel turismo culturale con il prof. Agostino Vollero, docente dell’Università di Salerno. Durante la conferenza ci sarà anche un collegamento a distanza dalla cittadina americana di Spriengfield, con il sindaco Domenic J. Sarno, dove, complice una nutrita comunità braciglianese, è molto forte e sentito il legame con il proprio paese di appartenenza. La prima giornata si concluderà con il programma serale tra degustazione di prodotti delle aziende agro-alimentari di Bracigliano e performance musicali di flauti e percussioni a cura degli Allievi del Conservatorio di Musica di Avellino “Domenico Cimarosa”. L’iniziativa del Comune di Bracigliano e l’organizzazione a cura di My Fair s.r.l., prevede poi un appuntamento speciale per domenica 14 aprile, con “Bracigliano Experience”, una giornata dedicata alla scoperta del borgo tra fiori bianchi e delizie enogastronomiche della tipicità locale e musica. Il tour, che inizierà alle 10, porterà i visitatori attraverso tre tappe alla contemplazione dei ciliegi in fiore, per proseguire con un aperi-pranzo presso il Palazzo De Simone, dove l’atmosfera sarà allietata dalle note del coro dei bambini del borgo, letture animate e commedie teatrali. Scarica il programma completo: https://we.tl/t-WSs80zzHki