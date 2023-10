Bracigliano: inaugurata la nuova palestra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il sindaco Gianni Iuliano: «con il rinnovo della palestra della scuola di via F. Filzi continua senza soste l’opera di miglioramento dell’impiantistica scolastica e sportiva del nostro territorio» BRACIGLIANO – Con il simbolico taglio del nastro, si è inaugurata martedì 31 ottobre, la nuova palestra dell’ Istituto comprensivo di Bracigliano in via F. Filzi. A fare gli onori di casa e presiedere la cerimonia di inaugurazione la dirigente scolastica dott.ssa Elena Pappalardo, che insieme al sindaco Gianni Iuliano ed altri membri dell’amministrazione comunale, ha inaugurato la nuovissima palestra della scuola media, su cui l’amministrazione comunale ha effettuato interventi di adeguamento impiantistico, completamento ed efficientamento energetico, prevenzione e protezione antincendio. “Aggiungiamo un ulteriore tassello alla politica di miglioramento dell’impiantistica scolastica e sportiva del nostro territorio” – afferma il sindaco Gianni Iuliano – “un impegno preciso, una prosecuzione di un percorso iniziato con la precedente amministrazione, il cui fine ultimo è il benessere degli studenti e dell’intera comunità; benessere che passa anche dallo sport e dalla possibilità di farlo a scuola: tutti noi amministratori ci auguriamo che in questa struttura i nostri ragazzi possano imparare divertendosi”. “Un traguardo importante dal punto di vista scolastico e sportivo – commenta la dirigente Elena Pappalardo – Un’occasione per ringraziare tutte le persone che, in modo costante, si prodigano per portare avanti lo sport all’interno della nostra comunità, per valorizzare i nostri ragazzi e creare per loro ambienti sani e stimolanti”. A seguire ed a conclusione della cerimonia gli studenti dell’istituto hanno intrattenuto i numerosi presenti con dei brani musicali che hanno preceduto un momento conviviale con brindisi finale.