Bracigliano: Giuseppe Capaccio va in pensione, per lui l’onorificenza di Maresciallo

Con una toccante cerimonia tenutasi presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città, l’Amministrazione Comunale di Bracigliano ha celebrato il pensionamento di Giuseppe Capaccio, dopo ben 33 anni di lavoro al servizio dell’istituzione pubblica, dove ha ricoperto diversi incarichi. Dal 1988 al 2021 ha prestato servizio presso la pubblica amministrazione e presso la Polizia Municipale, ricoprendo il ruolo di collaboratore professionale e istruttore di vigilanza.Il sindaco, Antonio Rescigno, con apposito decreto sindacale, per onorare l’impegno e la professionalità con le quali Capaccio si è distinto nella prestazione del suo lavoro al servizio del Comune di Bracigliano, ha concesso, a titolo onorifico al neopensionato il grado di Maresciallo , che sarà collocato in quiescenza a partire dall’1 novembre prossimo.

Le motivazioni

Alla cerimonia hanno partecipato gran parte dell’amministrazione comunale, formata dai membri della giunta e dai consiglieri comunali, gli attuali dipendenti comunali e gran parte di quelli che hanno raggiunto l’età pensionabile. Palpabile l’emozione avvertita in una quasi gremita aula consiliare, che ha ospitato i partecipanti nei limiti della capienza stabiliti dalle disposizioni di contrasto all’emergenza sanitaria. “Oggi – ha detto il sindaco nel suo intervento – caro Geppino, dobbiamo prendere atto che sono passati ben 33 anni dalla tua assunzione. Ho avuto il privilegio di assistere come amministratore pubblico a una serie di assunzioni che il Comune di Bracigliano ha realizzato soprattutto negli anni 80’, dopo il terremoto. L’Ente ha sempre rappresentato una grande famiglia che ha visto crescere professionalmente i propri dipendenti, facendo diventare il nostro Comune uno dei più efficienti in tutta la Provincia di Salerno, capace di mettere in campo una invidiabile macchina amministrativa".

Nel corso della tua carriera – ha poi precisato il Primo Cittadino – hai ricoperto più incarichi, da quelli strettamente manuali a quelli della sicurezza e salvaguardia del nostro territorio. Dopo tanti anni di servizio è giunto il momento del meritato riposo. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale ti ringraziamo per l’immensa disponibilità, mostrata in ogni occasione e per l’educazione e il rispetto che da sempre ha caratterizzato la tua persona. Tutto passa: i sindaci, le amministrazioni comunali e i dipendenti. Quello che resta è la sana amicizia che c’è tra tutti noi e che è eterna”. “Per tutto quello hai fatto e dimostrato in questi 33 anni di servizio – ha concluso il primo cittadino - Questa sera (ieri ndr) abbiamo ritenuto opportuno che il miglior modo per congedarti sia stato quello di dedicarti un decreto che rappresenta l’onorificenza più giusta da conferire a un lavoratore come te dotato di grandi meriti e di grandi doti umane. Per questo motivo ti è stato conferito il grado di Maresciallo”.

Il ringraziamento

“Ringrazio il sindaco, tutta l’Amministrazione Comunale i miei colleghi, attuali e del passato – ha detto un commosso Capaccio nel suo intervento – Il Comune rappresenta per me la seconda casa e i miei colleghi sono la mia seconda famiglia. Per questo ho voluto festeggiare il mio pensionamento in questo luogo istituzionale, luogo che rappresenta la massima espressione della democrazia”. Il neopensionato, ha poi ricevuto in dono una targa di riconoscimento e un regalo da parte di tutti i dipendenti comunali. La cerimonia si è conclusa con un buffet all’esterno dell’aula consiliare, accompagnato da un brindisi di auguri.