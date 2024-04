A Bracigliano tutto pronto per "La testa del primo magio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Per Bracigliano, un evento di tale portata non rappresenterà solo un'occasione di spettacolo e di intrattenimento, ma anche uno strumento per rafforzare l'immagine di "distretto culturale". "LA TESTA DEL PRIMO MAGIO" (il nome dell'evento "gioca" sull'assonanza con "La festa del primo maggio" e per sottolineare lo stacanovismo passionale di chi, per la musica, per l'arte e per la cultura in generale, è pronto ad ogni sacrificio) è una manifestazione che si svilupperà in una giornata dal grande significato collettivo, quella dedicata al lavoro e a chi, un lavoro, purtroppo non ce l'ha. Gli artisti, così come gli operatori del settore culturale, sono - da tempo - poco incentivati e supportati da chi ci governa. Diminuiscono sempre più gli spazi nati per la cultura e, di conseguenza, le nuove generazioni hanno a disposizione poche alternative per incontrarsi, confrontarsi, socializzare. Il Comune di Bracigliano ha patrocinato l'evento per regalare una giornata di grande festa, centrata sulla musica dal vivo, su diverse performance, sull'arte e, soprattutto, sullo stare insieme. Un evento organizzato dal Comune di Bracigliano con il supporto della associazione Khorakhané, per celebrare la scelta (anche il coraggio) di chi ha ritenuto di non "espatriare", per il senso di appartenenza al proprio territorio. La manifestazione si svilupperà nella straordinaria cornice di Palazzo De Simone messa a disposizione per l'occasione. Grazie al supporto dei creative partners "Cicerenella, vineria e dispensa" di Bracigliano e "XXXV Live" di Cava de' Tirreni, sul palco si avvicenderanno cantautori e band che offriranno uno spettacolo di musica contemporanea e di tradizione; il parco giochi recentemente inaugurato nel Giardino delle Fiabe sarà a disposizione dei bambini e ospiterà una piccola fiera dell'artigianato, uno spazio per le opere visive di giovani artisti, libri e dischi. Ci sarà uno stand per la somministrazione di cibo autentico e del territorio, per onorare ed inneggiare le tradizioni. Ecco, una delle missioni dell'evento, è proprio celebrare il connubio tra tradizione e innovazione, incorporando, in un unico contenitore, una serie di iniziative che coinvolgeranno famiglie, giovani, artisti, per una grande FESTA lunga tutto il giorno, dallo spirito super vitale. Palazzo De Simone sarà colorato da giochi di luci e proiezioni e sonorizzato grazie alla partecipazione di tantissimi artisti. Sul palco de "La Testa del Primo Magio", Fa To, Antonio Calabrese, Giulia, Anema Folk, Flowerless, M.Lab,Tony Borlotti e i suoi Flauers, Alfonso Cheng, Comecarbone, Barbato, Edea, Nicodemo, Megan is Missing, L'invidia, The Recoveries, Egosauro, Danjlo/Post Internet, Fiori di Cadillac. Una FESTA, o forse meglio una Pasquetta culturale con la musica al centro, e diversi momenti pensati per spronare il senso di socialità (a 360°), proprio come "Posto occupato" www.postoccupato.org, una campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne, contro tutte le violenze di genere, 365 giorni l'anno, con loro Unione Donne d'Italia una associazione il cui obiettivo è perseguire la parità di genere in tutti gli aspetti della vita sociale, combattere le discriminazioni e stereotipi e le forme di violenza; Ermelinda Gallo (@meta_linda) con il suo racconto "Notti Bianco Fosforo". Con la mostra di Alex Perugino, artista visionario, anche lo stand tematico di Fallout ‘N' Fun dedicato al videogioco post apocalittico recentemente adattato in una serie TV da Amazon Prime e l'associazione giovanile Spazio Pueblo, un gruppo dedito ad iniziative sociali, politiche e di solidarietà. Sarà presente anche la libreria all'aperto Centopagine. Artigianato, dischi, arte e cultura per una festa dei lavoratori partecipativa lunga un giorno. Ecco una delle missioni dell'evento è proprio celebrare il connubio tra tradione ed innovazione, incorporando in un unico contenitore una serie di iniziative che coinvolgeranno famiglie, giovani, artisti, per una grande FESTA lunga tutto il giorno e dallo spirito super vitale. Con il fondamentale supporto del Comune di Bracigliano e della sua disponibile quanto accogliente comunità, una manifestazione ad ingresso gratuito, un evento che vuole essere solo il primo di tanti altri. LA TESTA DEL PRIMO MAGIO è un evento prodotto da CICERENELLA, Vineria e Dispensa di Bracigliano e XXXV Live, Recording Studio e Circolo Fenalc di Cava de' Tirreni, con il patrocinio del Comune di Bracigliano (Sa). Info e contatti: Mario Provitera (per Cicerenella) +39 335 7213679 Nicodemo (per XXXV) +39 320 3832611 Palazzo De Simone Via Vittorio Emanuele, 8 84082 Bracigliano (Sa) maps.app.goo.gl/CdYSDLd4FKvNxZxz9