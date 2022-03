Musica, è online il singolo Lucy scritto e cantato dal salernitano Carmelo D'Amato

E’ online il singolo Lucy scritto e cantato da Carmelo D'Amato in arte Melo, artista emergente prodotto dall’etichetta discografica con fini sociali musikattiva social records. Il brano è frutto del progetto Social Recording Studio curato dall’associazione di promozione sociale Musikattiva, patrocinato dal Piano Sociale di zona Ambito S5 e dal Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno.

L'artista

Carmelo D’Amato in arte Melo, cantautore salernitano, sviluppa sin da piccolo una grande passione per la musica muovendo i primi passi sul pianoforte, ma il suo enorme interesse e la sua propensione lo porteranno successivamente a confrontarsi anche con altri strumenti quali chitarra, basso e batteria. All’età di 13 anni comincia a comporre i suoi primi brani, mostrando sin da subito una notevole capacità introspettiva e una certa poliedricità. Si esibisce in varie formazioni, molte delle quali fondate da lui, riscuotendo successo ed approvazione da parte del pubblico. Le numerose esibizioni live nei locali della zona hanno rappresentato per lui una valida palestra.



Diversi gli eventi che hanno contribuito alla sua crescita musicale e personale tra i quali citiamo la collaborazione con Eugenio Bennato in veste di corista, le diverse esperienze musicali con i Neri per Caso, l’apertura del concerto di Luciano Ligabue nel 2010 e la partecipazione ad alcuni programmi televisivi.

Attualmente frequenta il corso di Canto Pop presso il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, dove prossimo alla laurea.

Continua tutt’ora la sua produzione artistica scrivendo, arrangiando e mixando autonomamente le proprie canzoni, ma è grazie al progetto “Social Recording Studio 2021”dell’APS Musikattiva” che avrà la possibilità di produrre il suo primo singolo “Lucy”. A questa produzione hanno partecipato tantissimi giovani del territorio salernitano coinvolti nel percorso didattico, sociale e aggregativo portato avanti dagli operatori dell'APS Musikattiva negli spazi del Centro Polifunzionale Giovanile "Arbostella". Il videoclip è stato curato da Federico Fasulo e le riprese sono state girate nel Parco del Mercatello.