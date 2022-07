Breath training: meditazione e degustazione guidata al tramonto in riva al mare

LIFESTYLE - TRAMONTO - MARE - RELAX - WINE - FOOD

Un’esperienza sensoriale fra corpo, mente e natura. La voce del mare parla all'anima. Il tocco del mare è sensuale, avvolge il corpo nel suo soffice, stretto abbraccio. Un momento tutto per noi, sulla spiaggia, degustando un buon vino salernitano, ascoltando la voce del mare, per incominciare un nuovo viaggio all’interno di noi stessi. La degustazione del vino conduce nel “ QUI ed ORA”, ossia nel vivere il momento, senza alcuna interferenza del passato e del futuro, allontanando lo stress di tutti i giorni, le ansie e le paure, che mai come in questo periodo soffocano l’anima.



SPAZIO ALLE EMOZIONI

Un momento fuori dagli schemi. L’attivazione di tutti i sensi è il presupposto della conoscenza, ma affinché questa sia reale, vera, è necessario imparare a domare la mente, tenendo lontano preconcetti e schemi precostituiti dovuti ad esperienze passate, generatori di maya, ovvero veli che offuscano la realtà modificandola! Abbineremo alla tua experience una degustazione guidata: DE funzione intensiva, GUSTAZIONE provare godimento. Un menu dedicato accompagnato da ottimi vini salernitani. Il vino attiva i sensi e ci porta nel

“QUì ed ORA”, ossia nella presenza, nel vivere il momento senza alcun pensiero disturbante immersi nei suoni della natura ed il clima caldo.



Quando i tuoi pensieri sono ansiosi, inquieti e cattivi, il GIOVEDI sera al tramonto vieni al Lido Lago di Battipaglia vieni in riva al mare, perché con il mare e la nostra istruttrice li annegheremo e li manderemo via aiutati dal suono del mare, fatti purificare dal suo rumore, che impone un ritmo su tutto ciò che in te è disorientato e confuso.



COME? CON UNO STRUMETO MAGICO: IL TUO RESPIRO.

Il respiro è un ponte su cui scivolano le percezioni sensoriali; è il ponte che collega il corpo e la mente. Lavorando sul respiro rendiamo tali percezioni chiare e limpide, entrando completamente nel hic et nunc.



