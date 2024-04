E' in programma domani mattina, mercoledì 24 aprile, alle ore 10.30, l'incontro tra il sindaco Vincenzo Napoli e la squadra del Circolo Bridge Salerno che ha conquistato la promozione in Serie A. Ai protagonisti della storica vittoria sarà consegnata una targa ricordo che esprime l'orgoglio dell'amministrazione comunale e dei concittadini per il traguardo raggiunto.