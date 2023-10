IIS Giovanni XXIII, il professore Bruno Stanzione skipper nella Rolex Middle Sea Race

È da poco partita da Malta la Rolex Middle Sea Race 2023, la regata di vela d'altura più importante e impegnativa del Mediterraneo. Tra i 110 migliori equipaggi del panorama velico internazionale, provenienti da 25 nazioni differenti, ce n’è uno tutto salernitano: lo "Stupefacente Sailing Team" imbarcato su "Ergo", Grand Soleil 48 (circa 15 metri di lunghezza) dell'armatore Roberto Gottardi.

Il prof salernitano

Skipper della barca è Bruno Stanzione, docente di Navigazione dell'IIS Giovanni XXIII di Salerno. L'obiettivo dei velisti salernitani è riuscire a concludere quella che è ritenuta la regata più impegnativa del Mediterraneo, non solo e non tanto per la sua lunghezza (600 miglia), quanto per le difficoltà del percorso, come le forti correnti contrarie nello stretto di Messina, il mare agitato nel canale di Sicilia e molto altro. Inoltre, svolgendosi in questo periodo, la competizione è resa più ostica dalle difficili condizioni meteomarine, talvolta estreme, che il Mar Mediterraneo può riservare.