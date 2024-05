Lotta contro il tumore e contro i bulli: "Le Iene" ascoltano Asia, arriva anche il messaggio della De Filippi

Riflettori de “Le Iene” puntati sulla storia di Asia, 14enne di Sala Consilina che sta combattendo la sua battaglia contro un brutto male. La ragazza è stata bullizzata sui social, come denunciato dalla Fondazione Santobono Pausilipon, suscitando indignazione in tutta la comunità ed attirando anche l'attenzione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che le ha espresso solidarietà.

La vicenda che ha interessato l'adolescente, dunque, è rimbalzata su Italia 1. Ha scosso l'Italia l'insensibilità da parte degli haters nei confronti della ragazzina che ha già subito l'asportazione di un rene e vari cicli di chemioterapie. Nonostante le dure prove che è stata costretta a fronteggiare, Asia non si è mai arresa e, senza perdere il sorriso, si è dedicata anche al pianoforte, mostrando doti da eccellente musicista. Per lei, sul programma delle Iene, anche il messaggio di Maria De Filippi che la ha invitata a non lasciarsi scoraggiare dagli haters che hanno preso di mira pure la nota conduttrice: "È capitato anche a me. Purtroppo deficienti in giro sono tanti, non devi fermarti, devi solo provare a ignorarli. Un grande abbraccio, un grande bacio e in bocca al lupo per tutto, forza eh". Entusiasta Asia: "Che bello ma non ci credo. In molti mi hanno consigliato di cancellarmi dai social, ma non lo farò, perché devo limitarmi io?", ha concluso la giovane leonessa.