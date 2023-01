Bullizzato dopo un'operazione: Rocco Hunt risponde all'appello della madre e gli invia un video

Ha raccolto subito l'appello di Lidia Pedrelli, lanciato ieri su NapoliToday, il rapper salernitano Rocco Hunt, inviando un video al figlio della donna, Manuel, reduce di una delicata operazione. "Sono una mamma innamorata del proprio figlio. Manuel ha 14 anni e ha subito un'operazione drastica in cui gli hanno asportato il testicolo destro e ne dovrà fare un'altra altrettanto delicata. A scuola è stato bullizzato dopo che sono venuti a sapere dell'operazione. E' un tuo grande fan, sei il suo idolo e si carica con "Arrivano i prof". Anche solo un tuo ciao con un videomessaggio vorrebbe dire tanto per lui", aveva scritto ai colleghi di Napolitoday, Lidia, residente a Mantova.

Non si è tirato indietro, il noto rapper salernitano: "Stai tranquillo che i bulli sono coloro che non faranno niente nella vita", ha detto Rocco Hunt in un video, al giovane, invitandolo al concerto in programma all'Arena Flegrea il 5 luglio a Napoli.