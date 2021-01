Televisione: madre e figlio cilentani ospiti a "C'è Posta per Te"

La signora Anna si è rivolta alla trasmissione di Maria De Filippi per reincontrare Francesco, suo figlio, che non vede da 5 anni a causa del suo matrimonio finito con l'ex marito

Tra Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo, durante la scorsa puntata di C'è Posta per Te, sono entrati in studio anche una famiglia cilentana. Una madre ed un figlio originari del Cilento, infatti, sono stati tra gli ospidi della serata.

La storia

La signora Anna si è rivolta alla trasmissione di Maria De Filippi per reincontrare Francesco, suo figlio, che non vede da 5 anni a causa del suo matrimonio finito con l'ex marito. Anna ha parlato dei problemi che hanno portato alla fine del rapporto con il padre di Francesco che la hanno condotta all'unica possibilità di andare via da casa. Per fuggire dalla sua vecchia realtà di umiliazioni Anna ha ricostruito la sua vita, con un nuovo compagno dal quale ha avuto un'altra figlia, ad 800 km di distanza.

Dei suoi tre figli avuti dal precedente matrimonio, solo Francesco non ha voluto riallacciare i rapporti con la madre, ed anche nella serata di ieri ha deciso di mantenere la busta chiusa.

Il messaggio di Anna a Francesco