Acerno, tanti giovani all'iniziativa organizzata dalla parrocchia

Nella giornata di ieri, la parrocchia di Acerno ha realizzato una caccia a tesoro unica con il motto “la gioia di stare insieme”. Finalmente un ritorno alla spensieratezza, dopo tanto tempo di paure e incertezze a causa del Covid.

“La gioia di rivedere sorrisi, la felicità per aver pensato ad una cosa bella da condividere con così tante persone, il piacere di ricevere così tanti ringraziamenti che ti fanno passare la stanchezza e l'ansia” fanno sapere dalla parrocchia. Donare un pochino di te agli altri anche con un semplice gioco è amore. La forza dell'amore è sempre Gesù. È stata una giornata bellissima in cui le famiglie sono state le protagoniste. Non c’è bisogno di fare grandi cose ma bisogna fare cose che ti restano dentro, ti crescere sempre dei più. C’erano più di 100 persone: ogni squadra era composta da diverse famiglie ma la cosa più importante è sentirci tutti una grande famiglia. I genitori/nonni/zii hanno risposto bene all’invito della parrocchia e si sono divertiti tantissimo ricoprendo anche loro la gioia di tornare bambini. “Non ci sono parole per ringraziare gli operatori parrocchiali che si sono prodigati per preparare questa grandissima caccia al tesoro. Anche i diversi negozianti hanno risposto in massa: tutto il buffet finale è stato da loro offerto, non potremmo mai ringraziarli abbastanza. Bisogna dire che gli animatori parrocchiali di Acerno sono davvero eccezionali e sicuramente di stimolo per gli altri! Complimenti”.