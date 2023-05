Curiosità: Café et café ancora più bello con la nuova sede, a pochi passi dallo storico locale

Dopo 26 anni, Cafè et cafè di Corso Garibaldi cambia sede. Ma solo di qualche metro: il bar noto per il caffè alla nocciola e per altre specialità in tazzina, sabato si è trasferito in un locale sito di fronte allo storico esercizio.

Maggiore spazio, ma stessa dedizione e offerta riservate agli amanti del caffè, h24. Cafè et cafè, dunque, si fa più bello, restando sul Corso Garibaldi. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano