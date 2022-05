Caffè Trucillo, aperto a Dubai nuovo coffee shop

La torrefazione salernitana Trucillo, presente in 40 Paesi del mondo, apre una nuova caffetteria negli Emirati Arabi Uniti, si tratta del quarto punto vendita. Il piano di sviluppo prevede anche nuove aperture negli Emirati.

Il locale

Il nuovo punto vendita si trova nel lussuoso parco residenziale South Village in fase di costruzione con annesso golf 18 buche situato nel quartiere Dubai South, a 3 minuti dall'aeroporto internazionale di Al Maktoum. La sala è arredata con sgabelli alti, per rendere fruibile il servizio da parte della clientela che non rinuncia a sorseggiare un buon caffè prima di recarsi al lavoro o durante lo shopping.

Gli altri shop a Dubai

Gli altri tre coffee shop Trucillo a Dubai, si trovano ad Al Seef, cuore culturale ed economico del Paese; all’interno del Dubai World Trade Center, l’edificio simbolo dell'espansione finanziaria e commerciale di Dubai, che ospita i grandi eventi; e all’interno della Sheikh Marwan Tower su Sheikh Zayed Road, vicino alla stazione Financial Center sulla linea rossa della metropolitana, cuore delle relazioni business.