Caggiulino Campanum fa tappa a Salerno

Caggiulino Campanum è un progetto innovativo di marketing territoriale colorato e vivace made in Sud dedicato ai bambini per scoprire e riscoprire tutti insieme, anche in tempo di Covid-19, le perle più nascoste della Campania

Caggiulino Campanum, il simpatico cane a cartoni animati che racconta i luoghi più belli della nostra regione, dopo le tappe a Sant'Angelo dei Lombardi e Benevento arriva a Salerno. Caggiulino è un progetto innovativo di marketing territoriale colorato e vivace made in Sud dedicato ai bambini per scoprire e riscoprire tutti insieme, anche in tempo di Covid-19, le perle più nascoste della Campania. È questo l'obiettivo del progetto Caggiulino, il simpatico cagnetto grigio e bianco con il cappello rosso che gira alla scoperta del territorio italiano per raccontare ai più piccoli le peculiarità enogastronomiche, artistiche e culturali.

Caggiulino a Salerno

Nell’avventura salernitana, rientrante nel progetto Campanum, Caggiulino incontra e dialoga con Roberto il Guiscardo, personaggio storico a cui la città di Salerno è particolarmente legata per storie e leggende che arricchiscono la già magnifica location campana. Il nostro cagnolino esploratore, nel terzo cartoon Campanum, visita e racconta due dei luoghi simbolo della città: il Castello di Arechi, che dall’alto della sua posizione veglia sull’abitato, e la Basilica Cattedrale Primaziale Metropolitana di Santa Maria degli Angeli, luogo di culto salernitano ricolmo di storie e leggende.

Il commento

Antonio Ruoto, coordinatore regionale del progetto Campanum e assistente in Social Media Analysis presso l'Univeristà degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli spiega: "Il Progetto Campanum ha l’obiettivo di raccontare i tantissimi tesori nascosti presenti in tutta la Campania. Rappresenta il nostro piccolo contributo per spingere la ripartenza dell’ambito turistico, duramente provato dalla pandemia, con l’arrivo della nuova stagione estiva. Con lo stesso spirito a breve saranno disponibili sul sito gli Stickers di Caggiulino in giro per il Sud per comunicare sulle piattaforme di messaging. In questo progetto la Campania è rappresentata dal Limone della costiera, dalla Mozzarella di Bufala e dal babà, incontrastato simbolo della pasticceria napoletana".

Il cartone animato è stato realizzato da Emanuele Andrisani e Gioele Gargano con la supervisione di Antonio Ruoto. La voce di Caggiulino e di Roberto il Guiscardo è dello storico Demetrio Antonio Cavara.