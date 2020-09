Caldo e afa: a Salerno l'estate continua, tutti a mare

Il caldo non dà cenno a diminuire e, in città di mare come Salerno e dintorni, l'estate sembra allungarsi. Non affollate come d'estate, ma quasi, le spiagge cittadine, in questa domenica di settembre.

Come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, infatti, numerosi i cittadini che si sono concessi un nuovo giorno di mare. E, almeno fino a mercoledì, la colonnina di mercurio non tende a registrare temperature più basse. Per chi può, conviene dunque approfittarne e concedersi qualche tuffo settembrino.

