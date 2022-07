Allarme caldo a Caggiano, il pavimento raggiunge 80 gradi: il sopralluogo

I consiglieri di minoranza di Caggiano (Angelo Lorusso, Ciro Lorusso e Simone Lupo) hanno effettuato, nei giorni scorsi, un sopralluogo in Piazza Lago, muniti di fotocamera specifica in rilievo termografico, con cui hanno constatato l'elevata temperatura che la piazza raggiunge nelle zone ad alta esposizione solare, tra le quali l'area giochi dedicata ai bambini.

L'appello al Comune

In particolare, hanno rilevano temperature che raggiungono 80 gradi superficiali nelle zone più esposte, al contrario in zone ombrose nello stesso orario, sono state registrate temperature di 30 gradi. “Differenza notevole e preoccupante soprattutto perché interessa una zona dove i bambini passano il loro tempo per giocare nella loro area dedicata” sottolineano gli esponenti dell’opposizione in una lettera inviata al sindaco Modesto Lamattina e al responsabile dell’ufficio tecnico Pasqualina Cafaro. Di qui, le richieste di: di aumentare la presenza di alberi per incrementare la parte ombreggiata; la riattivazione del percorso di acqua dell’area dei “giardinetti”; la riapertura dell’area giochi Martin Luther King, “sicuramente maggiormente indicata vista la presenza di molti più alberi”, concludono dal gruppo di minoranza.